Todesdroge: Nasenspray rettet Polizisten das Leben

Die tödlichste Drogengefahr für unser Land“ – warnte die amerikanische Anti-Drogenbehörde DEA. Alle sieben Minuten stirbt in den USA ein Mensch an einer Fentanyl-Überdosis. Nach und nach schleicht sich die „Zombie-Droge“ auch in Europa ein, wie Experten vorhersagen. Doch das eigentlich als Schmerzmittel künstlich hergestellte Opioid, das 100-mal stärker als Morphin und 50-mal stärker als Heroin wirkt, ist nicht nur eine Gefahr für Konsumenten. Fentanyl stellt auch Polizisten vor eine tödliche Gefahr. Denn auch in Österreich sind Beamte mittlerweile immer öfter mit der Droge konfrontiert. Und in Reinform kann die Kontamination mit Fentanyl durch Einatmung bzw. allein schon durch Hautkontakt zu einer Atemlähmung führen.