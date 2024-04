Graz wertet die Kunst im öffentlichen Raum auf

Neue Sammlung für Kunst im öffentlichen Raum

Doch der steirische herbst geht noch weiter und richtet in Erinnerung an den 2016 verstorbenen Kunsthistoriker Werner Fenz, der dem Festival eng verbunden war, eine eigene Sammlung ein. So sollen originale Entwürfe und Skizzen von jeweils zehn ausgewählten Künstlern angekauft werden, die sich um das Stipendium bewerben. In einer eigenen Ausstellung wird diese Sammlung, erweitert um Material von Clara Ianni und des Projekts „Kunst Heimat Kunst“ von Werner Fenz (1992/94) im Herbst im Grazer Forum Stadtpark vorgestellt.