Ukraine wappnet sich für Großoffensive auf Charkiw

Die Menschen würden Charkiw aber nicht verlassen und seien sehr erpicht, ihre Stadt zu verteidigen, so der ukrainische Agrarunternehmer, der seit 2016 Österreich in seiner Region als Honorarkonsul vertritt. Laut seinen Schätzungen sind nach der russischen Invasion Ende Februar 2022 etwa 500.000 von 1,5 Millionen Einwohnern aus der Metropole geflohen, zwischenzeitlich seien jedoch etwa 250.000 Menschen aus stärker vom Krieg betroffenen Teilen der Region Charkiw in die Stadt übersiedelt. Soweit er informiert sei, hätten die wenigen in Charkiw lebenden Österreicher die Stadt jedoch in den vergangenen zwei Jahren verlassen.