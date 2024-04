Radfahrer (74) verstarb ein Monat nach Unfall

Ein 74-jähriger Radfahrer aus dem Bezirk Voitsberg befand sich am 7. Februar in einem Kreisverkehr in der steirischen Bezirkshauptstadt und beabsichtigte in Richtung Fabrikstraße zu fahren. Zum selben Zeitpunkt fuhr eine 59-Jährige mit ihrem Pkw von Krems kommend vor dem Radfahrer in den Kreisverkehr ein. Dabei touchierte der 74-Jährige den Pkw der 59-Jährigen und kam zu Sturz.