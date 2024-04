Heute schon gelacht? Nein, dann tun Sie es!

Gemeinsam Lachen am 1. Grazer Lachtag

Alle, die auch in die Welt des Lachens eintauchen wollen, haben beim 1. Grazer Lachtag am 5. Mai (11 bis 18 Uhr) in der Casa Anada die Möglichkeit, sich davon zu überzeugen. „Es wird ein Tag voller Freude, Gelächter und positiver Energie sein“, freut sich Anika Bruckner. Mehr Infos: all-around-anika.jimdofree.com