ÖVP-nahe Agentur kassierte im Ministerium groß ab

Der Dauerstreit zwischen der ÖVP und der FPÖ rund um Enthüllungen in Zusammenhang mit dem „Wahlkampf-Ausschuss“ geht in die nächste Runde. Die ÖVP ortet „Scheinangebote“ einer FPÖ-nahen Agentur. Die Freiheitlichen halten dagegen und weisen darauf hin, dass eine ÖVP-nahe Agentur mehr als viermal so viel Geld bezogen haben soll – und zwar für dieselben Leistungen.