Sebastian Ofner gegen Daniel Evans ab 11 Uhr LIVE

Pleite für Thiem

Bereits am Samstag war in Monaco Dominic Thiem im Einsatz. Der Ex-Weltranglisten-Dritte verlor allerdings gleich in der ersten Qualifikationsrunde gegen den für den Franzosen Arthur Cazaux eingesprungenen Spanier Roberto Bautista Agut nach 71 Minuten glatt mit 1:6 und 2:6.