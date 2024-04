Ehemalige Sexarbeiterin will Buchhalterin werden

Dana B. (Name geändert) hat ihr Gewerbe offiziell ausgeübt, Steuern sowie Sozialversicherung bezahlt und wöchentlich zwischen 80 und 100 Stunden gearbeitet. Heute ist sie chronisch krank, möchte aber nicht als Sozialfall enden. Darum kämpft sie um eine neue berufliche Ausbildung, die ihr auch zusteht. Man will die Frau aber trotz ihres relativ jungen Alters lieber in Pension schicken.