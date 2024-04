„Nur“ noch 6328 Fahrräder in Wien gestohlen

Dass in Wien letztes Jahr 6328 Fahrräder bei der Polizei als gestohlen gemeldet wurden, klingt nicht nach einer guten Nachricht, ist es aber doch: Das bedeutet einen Rückgang um sieben Prozent in nur einem Jahr. Vor zehn Jahren war die Zahl der gestohlenen Räder überhaupt noch um rund 3000 Stück, also ein Drittel, höher. Wien war 2023 außerdem die einzige Landeshauptstadt, in der die Zahlen gesunken sind.