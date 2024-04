Jetzt günstiges Strom- und Gasangebot sichern

OPTIMA Aktiv passt sich an Marktentwicklung an

Für alle, die möglichst schnell die Entwicklungen der Energiemärkte auf ihrer Strom- und Gasrechnung sehen wollen, ist der Tarif OPTIMA Aktiv die ideale Wahl. Der marktnahe Stromtarif OPTIMA Aktiv hat im April einen besonders günstigen Energiepreis von rund 9,3 Cent/kWh. Der OPTIMA Aktiv Gastarif liegt im April bei rund 4,6 Cent/kWh. Dieser Preis wird jeden Monat neu an die Marktentwicklung angepasst – sinken die Preise weiter, sinkt auch der OPTIMA Aktiv, steigen die Preise, steigt der Float-Tarif.