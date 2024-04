Werden Hamas-Geiseln endlich freigelassen?

Israel hingegen habe deutlich gemacht, dass es ohne Freilassung der Geiseln „keinen Waffenstillstand“ geben würde. Rund 130 Personen sollen sich noch in der Gewalt der Hamas befinden. Seit Monaten wird in Israel unaufhörlich gegen Benjamin Netanyahus Regierung und deren zögerlichen Vorgehens in dieser Causa protestiert.