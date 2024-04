Ultraorthodoxe müssen in Israel ab sofort zum Heer

Großdemo gegen Netanyahus Regierung

Zehntausende Menschen demonstrierten am Sonntag in Israel den zweiten Tag in Folge gegen Netanyahus Regierung. Die Demonstranten forderten bei wütenden Protesten in der Nähe des Parlaments in Jerusalem einen Rücktritt der Regierung, eine Neuwahl sowie einen raschen Deal zur Freilassung der Geiseln in der Gewalt der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas.