Militärchef: Tote Helfer waren „keine Absicht“

„Wahr gewordener Albtraum“ für Helfer

Israel riskiere, am Ende ohne Partner für die Bereitstellung und Lieferung humanitärer Hilfe in den Gazastreifen dazustehen, zitierte die „Times of Israel“ einen Beamten der US-Regierung. Tess Ingram, Sprecherin des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen (UNICEF), sagte der Zeitung „New York Times“, sie hoffe, dass der Tod der Mitarbeiter von WCK im Gazastreifen „die Welt dazu bringen wird, zu erkennen, dass das, was hier passiert, nicht in Ordnung ist“. „Die Nachricht von dem Angriff ist entsetzlich – ein wahr gewordener Albtraum für uns“, sagte Soraya Ali, Sprecherin der Organisation Save the Children, der US-Zeitung.