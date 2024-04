Kopf im Wüstensand | Wozu Spionage?

Gestern, kurz vor 16 Uhr, war es soweit. In Bruck an der Mur, für gewöhnlich nicht als Hitzepol bekannt, fiel der Rekord: 30 Grad am 7. April. Das gab es in Österreich noch nie. Bisher stand als frühester 30-Grad-Tag der 17. April in den meteorologischen Geschichtsbüchern. Gemessen wurde dieser Wert nämlich vor 90 Jahren… Wobei das steirische Bruck von mehreren weiteren Messstationen vor allem in Niederösterreich Konkurrenz hatte – doch in allen anderen Orten blieb man (teils knapp) unter 30 Grad. Weiter darunter blieben sonst als heiß bekannte Städte wie Madrid, Istanbul, Athen oder sogar das ägyptische Kairo. Die Freude über den warmen Sonntag bleibt eine geteilte. „Wie wird das erst im Hochsommer?“, warnt etwa Greenpeace-Klimaexpertin Jasmin Duregger und fordert rasche Klimaschutzmaßnahmen. Geteilt auch die Reaktionen auf den Sonntags-Newsletter und den „Brief an die Leser“ in der Sonntags-„Krone“. Da war auch die Rede davon, dass diese frühe Hitze alles andere als normal sei, wir zwar den Sonntag genießen sollten, aber nicht vergessen, dass die Klima-Uhr tickt. Da reagieren manche mit dem Hinweis, dass es auch früher heiße und kalte Perioden gab, oder dass das „ewige Klimawandel-Thema“ ja doch nur „andauernde Schwarzmalerei“ sei. Doch man hört oder liest auch Stimmen, die meinen, es müsse angesichts der „Wüstentemperaturen“ Schluss sein mit der „Kopf-in-den-Sand-Politik“. Wie wahr: Sonst können wir schlimmstenfalls bald in unseren Breiten den Kopf nicht nur in den sprichwörtlichen, sondern auch in echten Wüstensand stecken…