„Team Burgenland“ war im Ländle top unterwegs

Mehrkampf-Dritte, dazu am Sonntag Stufenbarren-Zweite – damit könnte Alissa Mörz eigentlich zufrieden sein. Vor allem, weil sie nach ihrer Fußverletzung im Vergleich zur Konkurrenz im Training noch nicht so viele Übungen turnen konnte. Doch die ehrgeizige Mattersburger Kunstturnerin ärgerte sich nach den Staatsmeisterschaften in Dornbirn über den Auftritt am Boden: „Da hatte ich am Sonntag den gleichen Fehler wie am Vortag. Balken ist nicht mein Gerät. Und ich muss sagen, nach der intensiven Woche mit Trainings und zwei Mehrkämpfen in 24 Stunden war ich schon etwas k.o. - aber alles in allem war es ein guter Start.“