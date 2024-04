Mofa kollidiert mit Pkw: Teenager (16) verletzt

Nach Crash gestürzt

Folglich kam es auf dem linken Fahrstreifen zu einer Kollision des Pkw mit dem Mofa. Durch den Crash kam der Jugendliche zu Sturz und zog sich mehrere Schürfwunden und Prellungen zu. Nach der Erstversorgung am Unfallort wurde der 16-Jährige in das BKH Kufstein eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden.