Medizinerin wehrt sich gegen „falsche Auskunft“

„Kleine Kassen“ willkommen

„Das stimmt einfach nicht!“, schildert die Ärztin. Sie habe weiterhin alle sogenannten kleinen Kassen.Patienten, die zum Beispiel bei der BVA oder der SVS versichert sind, müssen also weiterhin nichts bezahlen. Aber dem nicht genug. So ist derselben Meldung auch zu entnehmen, dass sie ihren ÖGK-Vertrag „überraschend gekündigt“ habe. Auch das möchte die Medizinerin so nicht stehen lassen. Sie habe bereits Anfang Dezember damit begonnen, ihre Patienten aufzuklären.