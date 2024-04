Sommer-Hitze mitten im Frühling

Strahlender Sonnenschein und das zum Teil bei wolkenlosem Himmel. So präsentiert sich das Wetter am ersten April-Wochenende in Wien und gibt damit bereits einen ersten Vorgeschmack auf den Sommer. Denn der warme Föhnwind aus der Sahara sorgte im sonst so launischen April für rekordverdächtige Temperaturen von bis zu 30 Grad.