Illegalen Abriss durch Blitz-Bescheid bewilligt

Die mysteriösen Umstände rund um das zwangsgeräumte Hinterlehen Gut in Saalfelden sind um eine Facette reicher. Im Februar wurde das Anwesen nach dem Verkauf an einen Deutschen geräumt. Gleichzeitig fuhren die Bagger auf, um mit Abrissarbeiten zu beginnen. Wie jetzt bekannt wurde, musste der Eigentümer die Abrissarbeiten am 18. März einstellen, weil keine Genehmigung dafür vorlag. Sprich, die Arbeiten wurden illegal durchgeführt.