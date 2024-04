Landesfeuerwehrschule mit viel Know-How

Mittlerweile stellt die LFS auch ein breitgefächertes Angebot an Onlinelehrgängen zur Verfügung. Außerdem erproben und testen die Mitarbeiter der Schule neue Technologien, Gerätschaften und Einrichtungen für den Einsatz bei den Feuerwehren und geben ihre Erfahrungen an die Feuerwehrmitglieder weiter. Mit Unterstützung des Landes werden außerdem gerade ein elektrisches Tanklöschfahrzeug und eine elektrische Drehleiter für die Ausbildung angeschafft. Damit ist die LFS Burgenland die erste Feuerwehrschule in Österreich mit zwei elektrischen Großfahrzeugen und damit hoffentlich auch Wegweiser für sehr viele Feuerwehren in Richtung nachhaltigem Fuhrpark.