Fall Egisto Ott: Ein Spionage-Nest im Gemeindebau

Die „Krone“ hat ausführlich über den Fall Ott berichtet: Am vergangenen Freitag wurde der ehemalige Verfassungsschützer unter Spionageverdacht in seiner Kärntner Villa festgenommen und sitzt seitdem in U-Haft. Beinahe zeitgleich fand auch im Nittel-Hof ein spektakulärer Polizeieinsatz statt, der in der riesigen Gemeindebau-Siedlung für Gesprächsstoff sorgt.