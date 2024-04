„Wir brauchen keine Ausreden zu suchen“

Die Wunden lecken war am Freitag bei den erfolgsverwöhnten Salzburgern angesagt. Die bittere 3:4-Heimniederlage nach dem schwachen Auftritt im Halbfinale des ÖFB-Cups gegen Sturm hat seine Spuren hinterlassen. Der Frust bei den Bullen ist groß. Wie schon im vergangenen Jahr wird es auch heuer für den Meister keinen Doublesieg zu feiern geben. Die Grazer und Rapid dürfen sich wie 2023 am 1. Mai in Klagenfurt um den Titel duellieren. Zwei Jahre ohne Pokaltriumph für die Mozartstädter gab es zuletzt in den Saisonen 2009/2010 (Cupsieger Sturm) und 2010/2011 (Ried).