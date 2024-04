Struber: „Das darf in keinster Weise passieren!“

Gerhard Struber (Salzburg-Trainer): „Es ist ein Moment, der sehr schmerzhaft ist und den wir ganz anders geplant haben. Wir sind richtig gut ins Spiel gekommen, haben die ersten 20 Minuten dominiert, aber dann das Momentum aus der Hand gegeben. Da haben wir einfach einen Gang zurück geschalten, das darf gegen so eine Mannschaft wie Sturm Graz in keinster Weise passieren. Wir haben dann Basics in unserem Spiel nicht gut gemacht. Da ist Sturm aufgekommen, da müssen wir uns an der Nase nehmen, dass wir das in so einem Top-Spiel besser hinkriegen. Wenn man sieht, wie wir in Graz verteidigt haben und wie heute, ist das ein riesen Unterschied. Es heißt jetzt, diese Niederlage ganz schnell zu verdauen und nach vorne zu blicken.“