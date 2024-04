„Wir wollen unsere Fans mit dem Maximum belohnen“

Finale! Mit einer bärenstarken Leistung und einer unglaublichen 4:3-Torgala sicherte sich Sturm bei Liga-Krösus Salzburg das Cup-Finale, wo’s am 1. Mai in Klagenfurt neuerlich den Mega-Publikumshit gegen Rapid gibt. Niklas Geyrhofer, der einzige gebürtige Grazer in der Startelf, war mit seinem schönsten Karriere-Treffer die sinnbildliche Verkörperung der Riesensensation.