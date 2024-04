Teure Abkühlung: Eine Kugel Eis für 3,30 Euro

Steirische Schleckermäuler müssen heuer für ihr geliebtes Eis in vielen Eissalons tiefer in die Tasche greifen. Grund dafür sind die gestiegenen Energie- sowie Personalkosten und Teuerungen bei den Zutaten. Zudem werden Regionalität, Qualität und natürliche Rohstoffe in immer mehr Eisdielen in den Fokus gesetzt und das kostet.