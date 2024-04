Nach Wechselgerüchten: Verstappen spricht Klartext

Sainz in Gesprächen mit Teams

Neben dem Mercedes-Cockpit könnte auch bei Red Bull der Platz von Sergio Perez frei werden, dessen Kontrakt am Jahresende ebenfalls ausläuft. Ein Kandidat dafür wäre Ferrari-Pilot Carlos Sainz, der 2025 noch ohne Cockpit dasteht und in Melbourne mit einem Doppelsieg vor Teamkollege Charles Leclerc die bestmögliche Bewerbung abgab. Sainz erklärte in Japan, bereits mit mehreren Teams gesprochen zu haben. „Es ist an der Zeit, alles ein bisschen zu beschleunigen. Hoffentlich können wir das eher früher als später klären“, sagte der Spanier.