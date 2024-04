Japan-Training: Sargeant crasht mit Albons Auto

Nach einer halben Stunde musste das Training unterbrochen werden, weil der Amerikaner Logan Sargeant im Williams nach einem Fahrfehler in die Streckenbegrenzung krachte und anschließend Aufräumarbeiten notwendig waren. „Ich bin okay“, funkte der 23-Jährige an sein Team. Zuletzt hatte Sargeant beim Rennen in Melbourne pausieren müssen. Nach einem Unfall seines Teamkollegen musste er Alex Albon seinen Wagen überlassen. Das schwer beschädigte Chassis von Albon war nach dem Trainingscrash in Australien für den Rest des Wochenendes aus dem Verkehr gezogen worden. Ein drittes Chassis hatte der finanziell klamme Traditionsrennstall nicht an Ort und Stelle.