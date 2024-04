Vater soll Tochter (7) sexuell missbraucht haben

Abscheuliches soll ein Familienvater (38) im Jahr 2021 seiner damals sieben- und später achtjährigen Tochter angetan haben. Nun musste sich der Mann wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Unmündigen, Vergewaltigung und Blutschande am Landesgericht Eisenstadt verantworten. Angeklagt waren 20 Übergriffe, zu denen es gekommen sein soll, wenn die Mutter in der Arbeit war und der ältere Bruder in seinem Zimmer saß, so die Staatsanwältin.