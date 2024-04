Der Ukraine-Krieg „live und in Farbe“

Über Nacht im Kriegsgebiet

Was unglaublich klingt, ist Hollywood-Filmemacher Sean Penn tatsächlich passiert: Für Dreharbeiten zu seinem neuen Dokumentarfilm „Superpower – Sean Penn in der Ukraine“ reiste er samt Crew und Co-Regisseur Aaron Kaufman Anfang Februar 2022 in die Ukraine – natürlich nicht ahnend, was die beiden hier in den darauffolgenden Tagen und Wochen erwarten würde.