Viele neue Feste! So startet der Lendhafen durch

Im Herbst und Winter bietet der Lendhafen ebenso Schönheiten an. „Wir wollen die Wintersaisoin beleben, ziehen dafür auch das Hafenknistern an den vier Adventwochenenden auf“, so Hellmuth Micheler vom Tourismus. „Das Hafenknistern wird allen Reiseveranstaltern in Österreich und Italien gezielt angeboten.“