Alterssicherungskommission bekommt jetzt Leiterin

Neue Aufgaben?

Zudem will die Ökonomin Änderungen bei den Aufgaben der Kommission anregen. So soll es etwa keine getrennten Berichte mehr für die gesetzliche Pensionsversicherung und die öffentlichen Bediensteten geben, sondern einen Gesamtüberblick. In anderen Ländern säßen Fachleute aus den verschiedensten Disziplinen in solchen Gremien. In Österreichs Kommission sind aktuell Sozialpartner und Vertreterinnen sowie Vertreter von Senioren- und Jugendorganisationen sowie mehreren Ministerien vertreten.