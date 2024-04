Oberbank übertrumpft sogar eigenen Rekorde

Mit Romana Thiem stieg unlängst die erste Salzburgerin in der Vorstand der in Linz beheimateten Oberbank auf. Nach dem Ausscheiden von Josef Weißl erhält das in der Industrie stark verwurzelte Bankhaus somit wieder einen Salzburger Anstrich. Die Seekirchenerin (40) und Juristin zeichnet für das Privatkundengeschäft verantwortlich.