Lernen von den Dänen

Wenn Dänemark unbegrenzt Menschen aufnehme, die nicht an die Kultur im Land gewöhnt seien, dann gehe das Zusammengehörigkeitsgefühl verloren, und mit ihm der dänische Wohlfahrtsstaat, so Mette Frederiksen. Deshalb dürfen in Brennpunktvierteln höchstens 30 Prozent der Bewohner „nicht westlicher Herkunft“ sein. Asylwerber bekommen mehr Sachleistungen und weniger Geld. Abgelehnte Asylwerber müssen sich bis zu ihrer Abschiebung in Rückkehrzentren aufhalten. Der Familiennachzug wurde stetig erschwert.