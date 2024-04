Notstand in Pflege: Es braucht dringend Personal!

Die Pflegelehre startete in Tirol gut, 16 Lehrlinge sind derzeit seit Oktober 2023 in Ausbildung. Dennoch herrscht Mangel an Personal, 65 Betten sind derzeit gesperrt. Für den Geschäftsführer der Innsbrucker Sozialen Dienste, Hubert Innerebner, ist klar: Es werden Leute aus Drittstaaten benötigt – und das unbürokratisch.