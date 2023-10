Erste Pflegelehrlinge: Interesse hat überrascht

Nach jahrelangen Diskussionen ist die Pflegelehre in Österreich angekommen. Tirol gehört zu den Pilotregionen für die Ausbildung. 16 junge Menschen haben bei den Innsbrucker Sozialen Diensten angedockt. In sie werden große Hoffnungen gesetzt, leidet doch der Pflegebereich an akutem Personalmangel.