„Positive Arroganz“ soll wichtige Impulse liefern

Keine einfache Entscheidung

Leicht hat sich Alexander Bernhardt die Entscheidung nicht gemacht. „Weil die Arbeit von Marco Cadek voll in Ordnung war“, wie der spielende Schattendorf-Obmann weiß. Aber der Abstiegskampf hat eben seine eigenen Gesetze, auch in der Fußball-Burgenlandliga. Deshalb erschien ihm die Trainer-Ablöse vor dem richtungsweisenden Duell am Samstag mit Aufsteiger Marz , der nach zwei Siegen voller Selbstvertrauen anrücken wird, als unausweichlich, „auch wenn so ein Schritt immer auch impliziert, dass man als Verein einiges falsch gemacht hat“.