Experte: „Müssen uns vor Russen-Hackern fürchten“

Schutzlos ausgeliefert

Besonders gefördert werden Hacker in Russland, wo sie sogar als nationale Helden gesehen werden, wenn ihnen etwa ein großer Angriff auf die Ukraine gelingt. Zuletzt war das beim größten ukrainischen Mobilfunkanbieter der Fall, der für zwei Wochen lahmgelegt wurde. Seit 2016 werde außerdem eine zweite Gruppe stark aufgebaut. „Hacker, die in einem russischen Geheimdienst-Umfeld sitzen und die sich Land für Land im Westen anschauen und sich überlegen, wie könnte man dieses Land digital abschalten. Wie könnte man die großen Firmen in diesem Land stören?“ Laut Granig ist die Rede von tausenden Cyber-Security-Spezialisten, die bei russischen Geheimdiensten arbeiten. „Vor denen müssen wir uns wirklich fürchten.“ Diese seien besonders gefährlich, weil sie über neue Technologie verfügen, die wir noch gar nicht kennen und denen wir schutzlos gegenüberstehen.