Lohnt sich ein Ausflug zu den Nachbarn zum Kiffen?

Die Bilder gingen um die Welt: Tausende Menschen zündeten sich in Deutschland am Brandenburger Tor um Mitternacht am 1. April das erste Mal legal einen Joint an. Möglich machte das eine Änderung im deutschen Betäubungsmittelgesetz. Für Herr und Frau Österreicher ist beim Kiffen im Nachbarland aber trotzdem noch Vorsicht geboten.