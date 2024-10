Trainer Lijnders muss bald nicht mehr würfeln

Sechs Spiele, sechs Gegentore lautet die Bilanz der Bullen in der Bundesliga. In der Champions League sind es nach nur zwei Partien schon sieben Gegentreffer. Ja, es ist bisher ein Auf und Ab in der Salzburger Hintermannschaft. Das liegt auch daran, dass die Viererkette immer wieder neu zusammengewürfelt werden muss!