Debakel für die Zeller Eisbären in Kroatien

Auswärts ist bei den Zeller Eisbären weiter der Wurm drin! In der fünften Runde der Alps Hockey League unterlagen die Pinzgauer dem kroatischen Meister Sisak mit 2:10, bleiben als Gast damit weiter punktelos. Nach gutem Start entglitt ihnen die Partie, in Minute 18 stand es 2:0. Nach einem Anschlusstreffer zu Beginn von Drittel zwei kippte das Match erneut, mit 2:6 ging es in die letzte Pause. Im Schlussdrittel waren die Eisbären von Coach Marcel Rodmann völlig von der Rolle und verabschiedeten sich mit einem Debakel aus Kroatien.