Nur Gloukh ist in der Offensive „Oscar-reif

Das ist stark! Oscar Gloukh kommt in seinen fünf Spielen im österreichischen Fußball-Oberhaus 2024/25 auf sieben Scorerpunkte (fünf Tore, zwei Assists) und führt damit die Rangliste in der Bundesliga an. Einen Preis hat sich der Offensivmann damit zwar noch nicht verdient. Oscarreif, oder besser gesagt „Oscar-reif“, sind diese Statistiken aber allemal.