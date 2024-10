Austria verliert Schlager und Tabellenführung

Der FC Pinzgau besiegte Dornbirn mit 3:1. Überragender Mann war Philipp Zehentmayr, der doppelt traf (einmal per Freistoß und einmal per Weitschuss). „Wir haben die Partie souverän heimgespielt“, jubelte Trainer Klaußner. Auch bei Grünau war die Freude groß. Am Ausweichplatz in Taxham gewann man gegen die Altach Juniors mit 2:0. „Hochverdient! Wir hätten das Spiel schon früher zu machen müssen“, wusste Coach Knaus.