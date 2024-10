Erster Handy-Alarm war in Salzburg „erfolgreich“

Ob im Supermarkt, beim Spaziergang durch die Stadt oder Zuhause: Überall erhielten Bürger am Samstag einen Test-Alarm auf ihrem Handy. Wie breit angekündigt, testeten Bund und Länder am Samstag erstmals den sogenannten „AT-Alert“ – eine Zivilschutzwarnung via Smartphone. Kurz vor Mittag ging der erste Alarm raus: vom Innenministerium, also bundesweit. Kurz vor 13 Uhr folgte der zweite: vom Katastrophenschutz des Landes Salzburg. Alle in Salzburg aktiven Mobiltelefone erhielten demnach zwei Alarmmeldungen. „Erste Auswertungen zeigen, dass die Tests erfolgreich verlaufen sind. Alle Mobilfunknetzbetreiber werden kommende Woche noch Detailauswertungen über ihre Mobilfunkstationen machen. AT-Alert geht somit für den Zivil- und Katastrophenschutz in Einsatz“, heißt es in einer Aussendung vom Land Salzburg.