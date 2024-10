Krone gerichtet und bester Österreicher geworden

„Die Schlacht in Rom ist geschlagen“, sagte Triathlet Lukas Pertl nach dem Weltcup in der italienischen Hauptstadt. Bei der Regenschlacht (zwei Stunden vor dem Start gab es einen Regenguss) schien aus österreichischer Sicht aber für Bruder Philip die Sonne – er wurde als 26. bester Österreich und das obwohl er am Rad gestürzt ist. „Wir waren auf zehn Sekunden dran an der Führungsgruppe, in aussichtsreicher Lage“, bedauerte Philip den Sturz. „Ich habe mir die Krone gerichtet, bin wieder aufgestanden und habe die Lücke wieder geschlossen.“