Kreml: Haben 2024 Gebiet so groß wie Wien erobert

Verletzte bei Raketenangriff

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bestritt das und wies in seiner abendlichen Videoansprache auf einen Raketenangriff in der Großstadt Dnipro hin. Dabei wurden mindestens 18 Menschen verletzt, unter ihnen auch fünf Kinder, die jetzt in Krankenhäusern behandelt werden. Beschädigt worden sind eine Hochschule und ein Kindergarten.