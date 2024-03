Der letzte Millionentrick des großen Blenders

Tarnen und Täuschen

Der Finanzjongleur braucht dringend frisches Kapital, um die Liquidität seiner Signa Holding, die bereits ausgequetscht wie eine Zahnpastatube ist, wiederherzustellen. Und was tut René Benko? Er gibt vor, mit gutem Beispiel voranzugehen und der Muttergesellschaft des Signa Konzerns noch einmal frisches Geld aus seiner Familienstiftung zur Verfügung zu stellen. In der Hoffnung, dass die so irritierten wie emotionalisierten Co-Investoren rund um den deutschen Fressnapf-Gründer Torsten Toeller oder den Schweizer Schokolade-Baron Ernst Tanner noch einmal mitziehen. Zur „Schaffung neuer Liquiditätsreserven“ und um wieder einen „Zugang zu attraktiven Finanzierungsmöglichkeiten“ zu erhalten, wie es in einem internen Memo heißt, das der „Krone“ und „News“ vorliegt. Eine Kapitalerhöhung durch alle Anteilseigner der Signa Holding soll den Einsturz des bereits bedrohlich schwankenden Kartenhauses noch einmal in letzter Sekunde abwenden.