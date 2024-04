Hier werden die Küchenchefs von morgen geformt

Kulinarische Weltreise

Von österreichischen Klassikern bis hin zu exotischen Gerichten – die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erleben eine kulinarische Weltreise der besonderen Art. In zwei Wiener Locations, der GAFA in der Innenstadt und der frisch eröffneten „FRIEDA“-Küche in Döbling, lernen sie nicht nur das Kochen, sondern auch das Schneiden, Würzen und die verschiedenen Garmethoden.