218 Coups: Häuser und Keller im Einbrecher-Visier

Grundsätzlich sei erwähnt, dass die Gesamtzahl aller Einbruchsdiebstähle in Kärnten im Vergleich zu 2022 minimal gesunken ist. Was vor allem an dem 15,4-Prozent-Minus bei Wohnungseinbrüchen (von 117 auf 99 Coups) zurückzuführen ist. Dem entgegen steht jedoch der beängstigende Negativ-Trend in Sachen Einbrüche in Wohnhäuser: Während Verbrecher im Jahr 2022 noch insgesamt 139 Mal ihr kriminelles Glück versuchten, mussten die Behörden im Vorjahr bereits 218 Hauseinbrüche verzeichnen.