Kate war gezwungen, Diagnose öffentlich zu machen

Auch beim Ostergottesdienst auf Schloss Windsor fehlten Kate und William mit ihren Kindern. Dafür sorgte König Charles, der ebenfalls an Krebs erkrankt ist, für Aufatmen. Der 75-Jährige absolvierte am Sonntag nämlich seinen ersten großen Auftritt, nachdem er die Diagnose öffentlich gemacht hatte – mit Charme und dem Anschein nach in bester Laune. Ein „Meilenstein auf Weg zur Genesung“, wie auch Joe Little, Chefredakteur des „Majesty Magazine“ Anfang der Woche sagte.