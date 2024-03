Kate hat „jedes Wort selbst geschrieben“

„Es war ein großer Schock“, sagte Kate in der Botschaft, die in den Gärten von Schloss Windsor aufgenommen wurde. Sie und ihr Ehemann Prinz William (41) hätten „alles in unserer Macht Stehende getan, um dies zum Wohle unserer jungen Familie privat zu verarbeiten und zu bewältigen“. Das Paar hat drei Kinder: Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5).